Hellas Verona, Natan più lontano: respinta la prima offerta

17-08-2022 16:48

Non c’è solo il colombiano Cabal nei piani dell’Hellas Verona. I gialloblu cercano nuovi rinforzi in difesa dopo aver subito nove gol nelle prime due sfide tra Bari e Napoli. Stando a quanto riporta il Corriere di Verona, Natan del Bragantino, società brasiliana, avrebbe sorpassato Daniele Rugani a causa dello stipendio fuori mercato dei veneti. Per il difensore carioca, la dirigenza del club scaligero avrebbe offerto dieci milioni di euro, ma la squadra titolare del cartellino avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Si attende un rilancio da parte dell’Hellas

