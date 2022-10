Hellas Verona: oggi potrebbe dire addio Cioffi

10-10-2022 09:07

Potrebbe costare davvero cara la sconfitta subita all’ultimo secondo all’Arechi a Gabriele Cioffi. Il tecnico del verona infatti vede la sua panchina sempre più traballante a causa di una classifica non esaltante. Per gli scaligeri quarta sconfitta consecutiva, cinque punti totali, secondo peggior attacco e seconda peggior difesa della serie A. Un biglietto da visita molto preoccupante ed è per questo che oggi la dirigenza, potrebbe prendere la decisione di esonerare il tecnico.

Quali sono i nomi che sono sul taccuino dei dirigenti per sostituire l’ex allenatore dell’Udinese? La prima ipotesi potrebbe essere quella interna, legata alla promozione di Bocchetti: l’ex difensore rappresenterebbe in assoluto la soluzione più a basso costo, e dalla sua avrebbe l’ottimo rapporto con gran parte dello spogliatoio essendo stato il secondo di Tudor. Al suo fianco però servirebbe affiancargli qualcuno di molto più esperto come ad esempio Diego Lopez che il Ds Marroccu conosce bene.

Altri nomi papabili sono quelli di Andreazzoli e Ballardini anche se quest’ultimo sembra essere leggermnete più defilato rispetto agli altri.