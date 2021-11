Hellas Verona, Simeone: "Noi non molliamo mai"

07-11-2021 21:05

Giovanni Simeone continua a segnare a raffica. Anche oggi ha aperto le marcature nel match contro il Napoli finito 1-1. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN, commentando il fatto di essere il primo argentino a segnare in quello stadio da quando è intitolato a Maradona:

“Sono contento, è uno stadio importante e abbiamo lasciato tutto in campo. Abbiamo giocato contro una squadra forte, abbiamo fatto un buon risultato. Contro le squadre grandi è sempre difficile, siamo riusciti a entrare in un aspetto mentale di lottare su tutte le palle in ogni partita, questo è il risultato, sono contento per la squadra, facciamo quello che dobbiamo fare. Il nostro segreto è che non molliamo mai, lottiamo, ci sta andando bene e dobbiamo continuare così”.

OMNISPORT