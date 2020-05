Holyfield apre al match con Tyson a una condizione

Evander Holyfield pare pronto a indossare di nuovo i guantoni per affrontare ancora Mike Tyson, a patto però che sia il suo avversario a chiederlo. Tyson, a 53 anni suonati, ha approfittato del lockdown per tirarsi a lucido in vista di un possibile ritorno sul ring per disputare alcuni match di beneficenza. E chissà che uno di questi non lo metta di nuovo di fronte all'ex campione del mondo dei pesi massimi, oggi 57enne.

"Un match su tre riprese sarebbe possibile se Tyson volesse – commenta Holyfield alla BBC – Ma se lo chiedessi io sembrerei un gradasso visto che si tratterebbe di affrontare qualcuno che ho già battuto due volte. E non voglio nemmeno che si dica: 'vuoi solo combattere contro Mike perché sai di poterlo battere'".

Holyfield ha disputato il suo ultimo incontro nel 2011, centrando la 44esima vittoria della carriera a spese del danese Brian Nielsen mentre Tyson non sale sul ring dal 2005, quando è stato sconfitto dall'irlandese Kevin McBride.

I due si sono affrontati due volte: nel '96 vinse Holyfield per ko tecnico, un anno dopo Tyson fu squalificato dopo aver strappato con un morso un pezzo dell'orecchio del rivale.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 16:34