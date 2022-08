Honda a pezzi, Pol Espargarò: "Problemi in trazione e frenata"

21-08-2022 19:49

Il centauro della Honda Pol Espargarò ha commentato rassegnato un’altra giornata difficile in MotoGp per la squadra giapponese. “Abbiamo avuto una gara onestamente molto difficile, con problemi in trazione e in frenata – le parole dello spagnolo, sedicesimo -. Tutti questi fattori contribuiscono a non farci guidare nel modo migliore e questo è stato il risultato di oggi“.

“Dobbiamo mantenere il nostro spirito e concentrarci sul nostro lavoro. Misano, dove andremo tra due settimane, è un circuito molto diverso, speriamo di poterci godere il weekend come abbiamo fatto l’anno scorso. Quest’anno ci sono ancora molte gare da disputare, non dobbiamo mollare“.