Hopman Cup, l’Italia ci riprova dopo Davis e BJKC con Paolini e Cobolli: il doppio misto che provoca “nervosismo”

Nel corso degli Internazionali d’Italia è stata presentata la manifestazione a squadre che si terrà dal 16 al 20 luglio a Bari: la toscana e il romano i portacolori azzurri, e in conferenza Tsitsipas fa una rivelazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La vittoria della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup ha acceso la voglia di “team event” per l’Italia. E l’occasione propizia per provare a firmare il tris arriva la prossima estate in Puglia quando dal 16 al 20 luglio Bari ospiterà la Hopman Cup.

Paolini e Cobolli: i portacolori azzurri

Nel corso degli Internazionali di Roma c’è spazio anche per presentare l’evento Hopman che si disputerà a Bari la prossima estate e l’Italia per l’occasione ha scelto una coppia che può fare senza dubbio molto bene con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Ed è proprio la toscana a spiegare: “A gennaio ci siamo divertiti tantissimo in Australia (in occasione della United Cup, ndr) e sono contenta di avere la possibilità di giocare ancora con Flavio. E stavolta anche in doppio misto. Anche se sono un po’ nervosa all’idea (dice scherzando, ndr). E’ bellissimo poter giocare a Bari, la Puglia è una terra meravigliosa”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cobolli parla da uomo squadra come ha dimostrato sia in Davis che in United Cup: “Sono onorato di rappresentare la maglia azzurra. Non vediamo l’ora di scendere in campo poi ho l’opportunità di farlo con Jan con cui mi trovo bene anche fuori dal campo. E sì, il doppio misto con lei rende nervoso anche me. Io mi considero un uomo squadra, mi piacciono le competizioni in cui posso rappresentare l’Italia”.

Hopman Cup: come funziona e chi giocherà

Sono sei le squadre che scenderanno in campo a Bari. Nel girone A ci sarà il Canada con Andreescu e Auger-Aliassime, la Grecia con Papamichail e Tsitsipas e la Spagna con la coppia composta da Bassols e Bautista Agut. Nel girone B invece ci sarà l’Italia con la coppa Paolini-Cobolli che dovrà battere la concorrenza di Francia (Paquet-Fils) e Croazia (Vekic-Adjukovic). Ogni tie si gioca con due match di singolare (maschile e femminile) e con un doppio misto. Le due squadre vincitrici dei gironi giocheranno la finale.

La rivelazione di Tsitsipas

A svelare una curiosità sul legame con l’Italia e in particolare con la Puglia nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento c’è il greco Stefanos Tsitsipas che sarà uno dei protagonisti a luglio. Il numero 19 della classifica ATP ha un legame a sorpresa con la Puglia e in particolare con Galatina dove ha giocato dei match di campionato per il circolo locale: “Ero molto giovane ma quell’esperienza mi ha permesso di costruire un legame che continua negli anni, per me sono una specie di famiglia. E ogni anno vengono a Roma per supportarmi e tutt’ora sono in contatto con loro. Penso che tra la Grecia e la Puglia ci siano molte cose in comune, soprattutto il calore e il carattere delle persone. Senza dimenticare il cibo”.

Internazionali: tutte le novità dal Foro Italico