Horner contro Hamilton: "Dolori finti, pensasse a lavorare"

13-06-2022 19:15

A Baku Lewis Hamilton, per colpa dell’annoso problema dei saltellamenti, ha accusato tanto dolore alla schiena. A fine gara, il sette volte campione del mondo non ha nascosto la sua sofferenza: “Per me è stata la peggior gara di sempre, probabilmente la gara più dolorosa che abbia mai vissuto. Anche la lotta più dura con l’auto che abbia mai visto. Sono contento che sia finita”.

Su Instagram, in giornata, Lewis Hamilton ha però tranquillizzato i fan: “La schiena è un po’ dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela Cullen e sto andando dal mio team per lavorare con loro. Dobbiamo continuare a lottare. Non c’è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Questo weekend sarò presente, non me lo perderei per nulla al mondo. Auguro a tutti una giornata ed una settimana straordinaria”.

Chi non crede però ai dolori di Hamilton è il team principal della Red Bull, Christian Horner, che si è esposto come sempre senza peli sulla lingua: “Non credo sarebbe giusto andare a cambiare le regole dal momento che ci sono team che hanno lavorato dovendo considerare il problema e risolverlo con le proprie scelte progettuali. I dolori di Hamilton non mi convincono così tanto, magari si dovrebbe pensare a fare meglio i compiti a casa, piuttosto che chiedere un cambio delle norme per proprie incapacità“.