Horner: "Verstappen è stato un leone"

03-07-2022 20:24

La Red Bull si tiene stretta il secondo e il settimo posto ottenuti a Silverstone dopo un Gran Premio ricco di episodi. Il leader del Mondiale Max Verstappen è stato penalizzato da un detrito che ha danneggiato la sua vettura e ha limitato i danni, chiudendo comunque in zona punti.

“Max ha preso il comando, lo stava ampliando, ma quel detrito lo ha condizionato pesantemente. Con questo danno, ha perso circa la metà del carico aerodinamico della vettura e le cose hanno continuato a peggiorare. Purtroppo non potevano fare nulla e, con le gomme dure, aveva ancora meno ritmo. Ad ogni modo ha combattuto come un leone con le soft dopo la safety car. Non credo di averlo mai visto lottare così tanto per un settimo posto, ma ovviamente quei punti possono fare la differenza nella lotta per il titolo”.