Hülkenberg: “Il Circus sta tornando al top"

15-02-2022 09:17

Impossibile per tutti dimenticare l’ultima gara della scorsa stagione ad Abu Dahby. Una gara, decisiva per l’assegnazione del titolo iridato, che ha diviso l’opinione pubblica tra coloro che non hanno accettato l’esito dell’evento, e tra quelli che, invece, hanno valutato gli episodi un bene per la F1 e per il suo show a livello internazionale.

Nico Hülkenberg terzo pilota Mercedes e che occupa la medesima posizione anche in Aston Martin, ritiene infatti che le decisioni prese dalla Direzione Gara in quell’evento, per quanto possano essere discutibili, non hanno fatto altro che aumentare il livello di popolarità del Circus: “Alla fine, è stata una scelta che semplicemente non può essere cambiata retrospettivamente, e questo accade anche in altri sport, come il calcio – ha spiegato sulla propria rubrica su Linkedin – a prescindere da tutto, quello che sicuramente ti rimane in mente è l’enorme presenza mediatica globale, oltre alla figura di Max Verstappen, che è stato ovviamente il grande vincitore”.

il 34enne ha infine ritenuto che il finale di Yas Marina sia stato ancor più discusso anche per il lavoro compiuto dalla F1 negli ultimi anni per rendere più spettacolare questa categoria, come la creazione della docu-serie di Netflix Drive to Survive: “Quello che penso – ha aggiunto – è che il Circus sia sulla buona strada per tornare ad essere di nuovo sexy“.

OMNISPORT