I 50 anni di Armstrong, Simeoni: "Merita la riabilitazione"

Lance Armstrong festeggia 50 anni. Il ciclista che ha scritto la storia per poi autodistruggersi venne smascherato da Filippo Simeoni, che rivelò l’utilizzo del doping anche da parte dell’americano. Adesso i due si parlano di nuovo: “Io li ho appena compiuti, il 17 agosto scorso, e celebrati con la mia famiglia e gli amici più stretti – dichiara Simenoni a Il Giornale -. Eravamo tutti a casa di Martufello (l’attore Fabrizio Maturani), qui a Sezze, dove entrambi viviamo. A Lance non posso che inviare i miei più sinceri auguri di buona vita. Qualche anno fa ci siamo incontrati e ci siamo chiariti. È vero, a quella rincorsa che fece per venirmi a riprendere quando ero in fuga in una tappa del Tour de France 2004 (da Annemasse a Lons-le-Saunier) intimandomi di staccarmi è seguito un gesto che non potrò mai dimenticare: dal Texas ha preso l’aereo per venire a Roma a chiedermi scusa. Un gesto di grandissima umiltà”.

Simeoni è convinto di una cosa: “Lance ha pagato tanto, più di questo cosa gli si dovrebbe fare? Merita di essere riabilitato. Anche perché nel nostro ambiente, in quegli anni, è passato per pulito anche chi pulito non era. Riabilitare anche persone come Danilo Di Luca e Riccardo Riccò? Sarebbe più che giusto. Anche loro hanno pagato e forse è il caso di chiudere per sempre con quella triste stagione”.

OMNISPORT | 18-09-2021 22:23