I campioni dello sport contro il Coronavirus

Il Ministero dello Sport ha lanciato l'iniziativa #distantimauniti, che vede in campo tanti campioni dello sport contro il Coronavirus. È il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ad annunciare l'iniziativa: "In questo momento in cui abbiamo chiesto al Paese di rispettare indicazioni particolarmente impegnative, tra cui quelle della 'distanza di sicurezza' e di evitare il contatto fisico, c'è il rischio che questo possa presto trasformarsi in 'isolamento' e che ci si allontani l'uno dall'altra". Ma "dobbiamo essere una comunità anche nella distanza".

Questi i campioni che parteciano all'iniziativa: Simone Barlaam, Marta Bassino, Marco Belinelli, Luca Bigi, Simone Bolelli, Leonardo Bonucci, Federica Brignone, Tony Cairoli, Giovanni De Carolis, Andrea Dovizioso, Vanessa Ferrari, Fabio Fognini, Kiara Fontanesi, Sara Gama, Carolina Kostner, Federico Morlacchi, Gianluca Mager, Camilla Moroni, Nicole Orlando, Giada Rossi, Valentino Rossi, Lorenzo Sonego, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Stefano Travaglia e Bebe Vio.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 19:15