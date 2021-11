I convocati dell'Italbasket per le qualificazioni mondiali

16-11-2021 14:03

Dopo la bella qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e il buon comportamento nella capitale giapponese, col raggiungimento dei quarti di finale, per l’Italia di Meo Sacchetti è tempo di qualificazione per i Mondiali del 2023, che si giocheranno in Giappone, Indonesia e Filippine.

I primi impegni degli azzurri sono contro la Russia, venerdì 26 novembre a San Pietroburgo, e l’Olanda, condotta da Maurizio Buscaglia, lunedì 29 novembre al Forum di Assago. A febbraio ci sarà poi il doppio confronto con l’Islanda. Qui di seguito ecco i nomi dei 16 convocati e dei giocatori che saranno eventualmente a disposizione.

I convocati

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona) (prima convocazione)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#35 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#52 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste) (prima convocazione)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

A disposizione

Tommaso Baldasso (1998, 192, P/G, Fortitudo Kigili Bologna)

Davide Casarin (2003, 196, G, Nutribullet Treviso)

Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

Michele Ruzzier (1993, 181, P, Segafredo Virtus Bologna)

Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Zanelli (1992, 188, P, Happy Casa Brindisi)

“Non vediamo l’ora di ricominciare – ha detto coach Sacchetti – perché la scia magica dell’estate appena vissuta non si è esaurita. La gente ha ancora voglia di Azzurro e noi abbiamo ancora fame di vittorie. L’obiettivo di fronte a noi è grande: partecipare nuovamente al Mondiale significherebbe attestarsi con regolarità sui livelli che l’Italbasket merita e soprattutto vorrebbe dire potersi nuovamente giocare l’accesso all’Olimpiade, traguardo pazzesco. Ricominciamo proseguendo una strada che fino a questo momento ci ha dato grandi soddisfazioni, ovvero con un gruppo molto giovane e di prospettiva. Ragazzi ai quali vogliamo dare nuove occasioni per mostrare il proprio valore e fare esperienza internazionale. Il ricambio generazionale è in pieno svolgimento e abbiamo il dovere di lavorare su questa traccia per garantirci il futuro della Nazionale. Spero che i tifosi riempiano il Forum non solo per sostenere i nostri ragazzi ma anche per cominciare a sentire l’atmosfera che si respirerà la prossima estate all’Europeo”.

