I giocatori del Liverpool: "No alla Superlega"

Il capitano del Liverpool Henderson sul suo profilo Twitter ha postato un messaggio in rappresentanza di tutta la squadra in merito alla Superlega: “Non ci piace e non vogliamo che accada. Questa è la nostra posizione collettiva. Il nostro impegno per questo club e i suoi tifosi è assoluto e incondizionato. Non camminerai mai solo”.

I Reds, secondo le indiscrezioni, potrebbero lasciare il neonato torneo sulla scia delle defezioni ormai certe di Chelsea e Manchester City.

OMNISPORT | 20-04-2021 22:35