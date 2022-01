I Lakers scoprono Malik Monk: domati i T'Wolves

03-01-2022 07:20

Al terzo tentativo i Lakers riescono a sfatare il tabù T’Wolves, battuti per la prima volta in stagione da LeBron e compagni. Allo Staples Center i gialloviola centrano il secondo successo consecutivo e tornano poco sopra il 50% di successi, evitando il sorpasso di Minnesota, condizionata dalle assenze di Karl-Anthony Towns e di D’Angelo Russell. Non memorabile comunque la prestazione di Los Angeles, che trova in Malik Monk un eroe inatteso, autore di 22 punti.

Venti invece i punti di Russell Westbrook, lontano dalla tripla doppia (tre rimbalzi e cinque assist), mentre LeBron James interrompe a sette la striscia di gare di fila con almeno 30 punti realizzati, fermandosi a 26. In casa Minnesota si sorride almeno per il ritorno di Anthony Edwards (18 punti) dopo lo stop forzato causa Coronavirus

OMNISPORT