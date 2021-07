I Lightning colpiscono ancora: Tampa Bay campione NHL 2021

I Tampa Bay Lightning si confermano campioni della NHL per il secondo anno consecutivo.

La squadra di Jon Cooper si è infatti aggiudicata la Stanley Cup 2021 superando per 4-1 nella serie finale i Montreal Canadiens.

Decisivo il successo per 1-0 in gara 5, firmato da un gol di Ross Colton al 13′ del secondo periodo.

La squadra di Dominique Ducharme, che era tornata a giocarsi il titolo in finale dopo 28 anni, ha dato il massimo durante tutta la serie e in particolare nell’ultima partita, dovendosi però arrendere alla superiorità dei Lightning.

Per i canadesi solo la “soddisfazione” di aver evitato il cappotto con la vittoria dell’orgoglio in gara 4, ma Tampa Bay ha sfruttato il fattore campo chiudendo la contesa in cinque partite.

Per la franchigia della Florida si tratta del terzo titolo della storia, dopo quello del 2004 e appunto quello del 2020, quando ad arrendersi in finale con il punteggio di 4-2 furono i Dallas Stars.

Si tratta solo della seconda volta nel Millennio che una franchigia riesce a vincere il titolo per due anni consecutivi: dal 2000 in avanti c’erano riusciti solo i Pittsburgh Penguins nel 2016 e nel 2017.

Per i Canadiens, ancora largamente in testa all’albo d’oro con 24 titoli, si tratta della decima sconfitta della storia in finale, che non macchia comunque un’ottima stagione nella quale la squadra, dopo aver chiuso la regular season al quarto posto, ha cambiato marcia ai playoff, eliminando, sempre da sfavorita, prima i Toronto Maple Leafs e poi i Vegas Golden Knights.

Lo stesso vale per Tampa Bay, solo terza nella Central Division alle spalle degli Hurricanes e dei Panthers, entrambe eliminate dai giocatori di Cooper nei primi turni dei playoff, prima dell’affermazione sugli Islanders in semifinale.

OMNISPORT | 08-07-2021 07:40