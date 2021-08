I milanisti fremono per la doppia operazione: "Vero affare”

Porte girevoli al Milan, che presto potrebbe chiudere due colpi che daranno un nuovo assetto alla fascia destra della squadra di Stefano Pioli. Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per la cessione di Samu Castillejo al Getafe: secondo la Gazzetta dello Sport il giocatore e il club spagnolo avrebbero già definito il nuovo contratto, resta da chiudere la trattativa con il Milan che per l’esterno ex Villarreal chiede 8 milioni di euro.

Castillejo in uscita, Florenzi in arrivo

Il Getafe vuole spendere meno, ma per una cifra attorno ai 6 milioni l’affare potrebbe concludersi. All’addio di Castillejo corrisponderebbe l’acquisto di Alessandro Florenzi. La Roma ha intenzione di cedere il jolly reduce dall’esperienza in prestito al Psg, il Milan è interessato ma non vuole investire immediatamente denaro: Maldini sarebbe orientato a prendere il giocatore con diritto di riscatto, mentre il club giallorosso vorrebbe fissare un obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

I milanisti sperano nella doppia operazione

Anche in questo caso la trattativa va avanti, intanto i tifosi milanisti sperano che la doppia operazione Castillejo-Florenzi possa definirsi in tempi brevi. “Castillejo è quello che è… non si può sperare di ricavarci tanto”, commenta Andrea su Facebook sperando nella cessione dello spagnolo. “Castillejo via? Forse è la volta buona”, aggiunge Marco.

Su Florenzi, invece, Matteo invita il Milan a essere più deciso: “6 milioni per Florenzi è una cifra ragionevolissima. A meno che non abbiamo manco quelli e allora la faccenda si fa molto grave”. Mattia concorda: “A 6 milioni l’affare va chiuso subito, almeno Florenzi inizia ad allenarsi con il gruppo prima possibile”.

“Io lo prenderei pure con obbligo, mi piace molto Florenzi”, il parere di Bruno. Per Edoardo il Milan rischia di perdere un vero affare: “Coi prezzi che ci sono oggi non sono niente 6 milioni per Florenzi, ci prendiamo un ottimo giocatore”.

SPORTEVAI | 12-08-2021 11:12