I Mondiali di ciclismo del 2027 assegnati alla Francia

22-09-2022 10:07

L’Uci, nel corso del suo Congresso svoltosi a Wollongong a margine dei campionati del mondo di quest’anno, ha annunciato ufficialmente che i Mondiali di ciclismo del 2026 si disputeranno a Montreal, in Canada, mentre quelli del 2027 avranno luogo in Francia, nella regione dell’Alta Savoia.

L’unica altra candidatura che rimaneva in piedi per il 2027 era quella dell’Olanda.

L’edizione del 2027 sarà un evento di ‘Super Mondiali’ in quanto si terranno a un solo anno di distanza dall’Olimpiade di Los Angeles 2028 e quindi comprenderanno tutte le gare che poi si svolgeranno anche ai Giochi e alle Paralimpiadi, ovvero le prove su strada e quelle su pista, oltre a Bmx, Vtt e handbike, per un totale di 19 prove. Quelle in linea su strada in particolare si svolgeranno lungo un circuito identico a quello dove nel 1980 si impose il fuoriclasse di casa Bernard Hinault.