I tifosi del Milan in piedi ad applaudire: Aveva ragione Pioli

09-01-2022 14:19

Ritrovarsi primi da soli, anche se con l’Inter che deve recuperare una partita, è la maniera più dolce per dimenticare quanti assenti ancora ha il Milan. Eppure, anche nell’emergenza, i rossoneri non fermano la loro corsa e dopo aver battuto la Roma regolano anche il Venezia al Penzo, battuto 3-0. Merito del gol lampo di Ibrahimovic e di una prova di carattere ma per i tifosi sono due in particolare gli eroi di giornata. Il primo era stato in pratica preannunciato da Pioli in conferenza: “Leao mi ricorda Henry giovane, ha potenzialità pazzesche”. Che ha confermato anche a Venezia per la gioia del popolo rossonero.

I tifosi esaltano Leao: Meglio di Henry

Sui social il rientro dal 1′ di Leao, autore dell’assist per il gol di Ibra e dell’impostazione del raddoppio di Theo, è stato accolto con commenti entusiastici: “Quanto mancava Leao..imprendibile ” o anche: “Datemi quello che mangia Leao“, oppure: “Leao finirà a giocare in Premier per un offerta da 50 o più milioni, fortissimo”

C’è chi scrive: “Sarà anche il Venezia ma Leao è troppo forte” e ancora: “Rafael Leao salta l’uomo passeggiando col giornale sotto al braccio. In serie A uno così fa la differenza. Quando diventerà un fattore anche in area di rigore, sarà pronto per la Premier League”

Un tifoso trova il neo: “noi milanisti ce lo godiamo, ma un Rafael Leao schierato titolare nell’eventuale spareggio Italia Portogallo per i Mondiali, io mi preoccuperei e di molto anche” ma prevale il carpe diem: “Leao è un vero fenomeno, fa un altro sport” e poi: “Leao sta facendo più danni a Venezia dell’acqua alta” e infine: “Leao è meglio del primo Henry non scherziamo”

Tonali o Theo per i tifosi meritano la fascia di capitano

Oltre a Bakayoko, che piano piano sta riconquistando i tifosi, l’altro grande protagonista è stato Tonali, sempre più uomo squadra: “Tonali è più forte, più intelligente o più un genio? ” e ancora: Tonali merita una statua…e la fascia” e poi: “Che giocatore. Che tuttocampista” e infine: “Sandro “Gerrard” Tonali, è ovunque. Giocatore assoluto”. Infine la gloria per Theo Hernandez che molti vorrebbero definitivamente capitano per sempre, dopo che ha indossato la fascia sia oggi che giovedì contro la Roma.

