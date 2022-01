LIVE VENEZIA - MILAN 0-3 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Luigi Penzo

Città: Venezia

Capienza: 7499 spettatori11:15

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Milan, lunch match della ventunesima giornata di Serie A.11:15

Prima gara del 2022 per gli arancioneroverdi, dopo la trasferta a vuoto in quel di Salerno, alla ricerca del successo interno che manca dal 7 novembre, 3-2 vs Roma; Roma battuta proprio dal Milan (3-1) nel match dell'Epifania, i rossoneri - sempre a punti da tre gare esterne di campionato - non vogliono mollare la scia del primo posto in classifica.11:23

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-3-3: Romero - Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps - Busio, Ampadu, Cuisance - Aramu - Okereke, Henry. A disp.: Lezzerini, Modolo, Molinaro, Schnegg, Fiordilino, Crnigoj, Heymans, Bjarkason, Peretz, Kiyine, Sigurdsson, Johnsen, Forte.11:42

4-2-3-1 per il Milan: Maignan - Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez - Tonali, Bakayoko - Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao - Ibrahimovic. A disp.: Mirante, Lapo Nava, Conti, Stanga, Krunic, Junior Messias, Maldini, Rebic, Giroud.11:43

Squalificato l'ex Caldara, gioca Svoboda. Zanetti fa esordire subito Cuisance, neo acquisto dal Bayern Monaco, e davanti si affida al tandem Okereke-Henry con Aramu a supporto. 11:37

Pioli cambia solo tre elementi rispetto al successo contro la Roma: Bakayoko preferito a Krunic in mediana, Rafael Leao al posto di Junior Messias con Saelemaekers e Diaz alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.11:40

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Irrati.12:21

1' INIZIA Venezia-Milan, palla ai rossoneri.12:30

2' GOL! Venezia-MILAN 0-1! Rete di Ibrahimovic. Theo Hernandez in verticale, Svoboda buca l'intervento, Rafael Leao centra per Ibrahimovic, facile sottoporta.



4' PILLOLA STATISTICA: Il Venezia FC diventa l'80ª squadra differente contro cui Zlatan Ibrahimovic trova il gol nei maggiori cinque campionati europei: dall'inizio del 2000 ad oggi, lo svedese diventerebbe il secondo giocatore a raggiungere questo traguardo, dopo Cristiano Ronaldo (che ci è riuscito il 30 dicembre grazie alla rete contro il Burnley).12:34

5' AMMONITO Saelemaekers, gioco pericoloso su Busio.12:35

7' OCCASIONE MILAN! Percussione di Theo Hernandez, Ibrahimovic appoggia verso Rafael Leao, destro respinto in angolo da Romero.12:37

8' Da corner, palla fuori per Theo Hernandez, sinistro al volo, alto.12:38

10' Tentativo dalla distanza di Aramu, sinistro masticato, ampiamente a lato.12:40

11' Mazzocchi non contiene Rafael Leao, Busio spazza in angolo.12:41

12' Okereke si accentra dalla destra, sinistro contrato da Kalulu.12:42

13' Mazzocchi scende sulla fascia, cross bloccato da Maignan.12:43

14' Busio lungo linea per Aramu, pescato in fuorigioco.12:43

15' Mazzocchi in area per Okereke, aggancio difficile, ottima chiusura di Kalulu.12:45

17' Ibrahimovic prova a sfondare in area, Ampadu non si fa superare.12:47

19' Cross di Haps, Theo Hernandez anticipa Okereke.12:49

20' Aramu dialoga con Cuisance, tiro cross da dimenticare.12:50

22' Cuisance apre per Haps, Gabbia allontana di testa.12:52

24' Possesso dei rossoneri, pressing alto degli arancioneroverdi.12:54

25' Okereke avanza centralmente, recupero decisivo di Tonali.12:54

26' Palla contesa tra Florenzi e Cuisance, Irrati concede una punizione da posizione pericolosa per i rossoneri.12:56

28' OCCASIONE MILAN! Punizione battuta da Theo Hernandez, sinistro potente, Romero la tocca sopra la traversa.12:58

28' OCCASIONE MILAN! Da corner, palla fuori per Florenzi, destro violento, Romero si rifugia nuovamente in angolo.12:58

30' Henry si gira sulla trequarti ma non s'intende con Okereke e l'azione sfuma.13:00

31' Cuisance di tacco in area per Okereke, Theo Hernandez intercetta.13:02

32' Bakayoko a terra, gioco fermo per qualche istante.13:02

33' Punizione di Florenzi, Ampadu libera di testa.13:03

35' Aramu rientra sul sinistro, esterno che finisce largo.13:05

36' Bakayoko dai 25 metri, sinistro murato da Ampadu.13:06

37' AMMONITO Gabbia, fallo tattico su Okereke.13:07

38' Punizione di Busio, girata di testa di Henry, debole e centrale, nessun problema per Maignan.13:07

39' Traversone di Henry, Ampadu di testa non inquadra la porta.13:09

40' Mazzocchi dalla destra, Henry impatta malamente di testa, palla sul fondo.13:11

41' Rafael Leao si fa spazio ai 20 metri, rasoterra centrale, facile preda di Romero.13:11

43' Ancora Rafael Leao attivo sulla sinistra, Ampadu si rifugia in angolo.13:14

45' Rafael Leao serve la sovrapposizione di Florenzi, ciabattata a lato.13:15

45' Un minuto di recupero.13:15

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Milan 0-1, sblocca Ibrahimovic.13:16

I rossoneri, con un Rafael Leao sugli scudi, sfruttano uno dei pochi errori difensivi degli arancioneroverdi per portarsi subito in vantaggio, a firma Ibrahimovic. Padroni di casa ben messi in campo ma sterili davanti.13:18

Zanetti ha bisogno di studiare alternative per innescare maggiormente le punte, finora ben controllate dalla retroguardia rossonera; Pioli deve evitare cali di ritmo e concentrazione.13:19

46' SOSTITUZIONE MILAN. Saelemaekers rimane negli spogliatoi, spazio a Junior Messias.13:31

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Milan 0-1, manovra degli arancioneroverdi.13:31

47' Ibrahimovic di tacco in area, Svoboda è ben posizionato.13:34

48' GOL! Venezia-MILAN 0-2! Rete di Theo Hernandez. Mazzocchi si fa sfuggire Theo Hernandez che da posizione defilata punisce Romero sul suo palo.



50' Cross di Mazzocchi, Busio si tuffa di testa, gli arancioneroverdi lamentano un tocco di braccio di Kalulu.13:36

51' La palla sbatte sul braccio di Kalulu che però è attaccato al corpo, Irrati dopo dopo il check del VAR fa proseguire.13:37

52' Punizione di Aramu, spizzata di Ampadu, mischia in area rossonera, Okereke non riesce a correggere in rete.13:38

53' Aramu riceve da Okereke, sinistro fiacco, Maignan senza problemi.13:39

54' Ibrahimovic scodella in area per Junior Messias, colpo di testa a lato.13:40

55' PILLOLA STATISTICA: Il Venezia FC é la prima squadra contro cui Theo Hernandez riesce a segnare sia all'andata che al ritorno in uno stesso campionato di Serie A.13:43

56' AMMONITO Ceccaroni, trattenuta su Tonali.13:42

57' RIGORE MILAN! Follia di Svoboda che regala palla ad Ibrahimovic, l'austriaco riesce a rimediare prima con il piede poi parando la conclusione di Theo Hernandez.13:44

58' ESPULSO Svoboda per fallo di mano.13:45

59' GOL! Venezia-MILAN 0-3! Rigore di Theo Hernandez. Romero indovina l'angolo ma non ci arriva, palla all'incrocio, Theo Hernandez firma la sua doppietta.



60' SOSTITUZIONE VENEZIA. Aramu lascia il campo a favore di Johnsen.13:47

60' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Cuisance, entra Kiyine.13:47

60' SOSTITUZIONE VENEZIA. Zanetti rinuncia da Henry e inserisce Crnigoj.13:47

62' SOSTITUZIONE MILAN. Applausi per Rafael Leao, è il momento di Rebic.13:48

64' Cross teso di Rebic, Romero smanaccia, Ampadu perfeziona il rinvio.13:50

65' Punizione di Theo Hernandez, Ampadu libera in angolo.13:50

65' Da corner, colpo di testa di Bakayoko, alto.13:51

67' Percussione di Crnigoj, destro sporcato in angolo da Gabbia.13:53