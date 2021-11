I tifosi del Milan onorano medici e vittime del Covid: "Milano non dimentica"

07-11-2021 23:09

Una maestosa coreografia in tre fasi per onorare i medici e gli operatori sanitari che hanno combattuto negli ospedali contro il Covid-19 durante la pandemia e per ricordare chi non ce l’ha fatta.

La Curva Sud, feudo del tifo caldo del Milan, ha omaggiato coloro che hanno perso la vita e chi ha lottato in prima linea nella partita più importante dell’anno, il ‘Derby della Madonnina’ contro l’Inter, con un messaggio a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Nella prima parte, i sostenitori rossoneri hanno esposto quattro striscioni nel secondo anello blu: “A chi ha combattuto, a chi non ce l’ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la Nazione: onoriamo tutte queste persone. A loro dedichiamo la coreografia più importante della stagione”.

Successivamente, gli striscioni sono stati sostituiti da uno con la scritta “Milano non dimentica” nel terzo anello blu e i cartoncini di colore rosso, nero e bianco nel secondo anello, con cui è stata creata la scritta “Grazie”.

A completare la coreografia la gigantografia che raffigura medici e infermieri che hanno combattuto in prima linea durante l’emergenza Covid mentre tengono in mano una bandiera tricolore. Tutto lo stadio si è fermato per qualche minuto con un lungo applauso.

