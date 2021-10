I tifosi della Juventus furiosi: l'ultima accusa che inchioda Allegri

28-10-2021 08:16

Sta diventando un incubo la stagione della Juventus per i suoi tifosi, da tre anni lentamente la squadra che dominava in Europa infila prestazioni sempre più deludenti ma quando perdi in casa col Benevento, come nella passata stagione, o con Empoli e Sassuolo, come è accaduto quest’anno, qualche domanda te la devi fare. Il ko all’Allianz di ieri sera ha segnato forse il punto più basso del club dai tempi di Delneri e sotto accusa ci va Allegri.

I tifosi rimproverano ad Allegri di improvvisare le formazioni e di non avere idee

Sui social la rabbia monta da parte dei fan della Vecchia Signora. Qualcuno che ritiene la società la colpevole principale c’è ma nessuno fa sconti ad Allegri “La sensazione e’ che Allegri non ha il polso della squadra. Non scocca la scintilla. In questo momento credo che non abbia le idee chiare nemmeno lui” o anche: “Allegri vinceva perché aveva una squadra che sapeva vincere da sola, ora che deve dare del suo si vedono i risultati”, oppure: “Allegri non ha la benché minima idea di gioco. Facile fare il gestore di 11 giocatori che quasi vanno da soli. Non ha alcun tipo di progetto che non sia mettere e togliere giocatori a caso”.

I tifosi sono furiosi: “Allegri disastroso. Per lo stipendio che prende dovrebbe risolvere tutti i problemi.

mi sarei aspettato da Allegri che non ci facesse perdere partite in casa con Sassuolo ed Empoli. Quando dobbiamo fare la partita siamo imbarazzanti, al netto di giocatori non da Juve” e poi: “Ormai Allegri dovremmo conoscerlo. Creavamo poco già 4/5 anni fa quando avevamo una rosa migliore, figurarsi oggi”

C’è chi scrive: “Prima dice che è la partita della vita, poi mette una formazione di riserve e adattati (e un disadattato). Se vuoi una prova di forza dai tuoi giocatori mettili almeno nelle condizioni di dare il meglio, perché quelli sono” e anche: “Allegri non è capace di organizzare un gioco, mette i giocatori a caso, ogni volta una formazione diversa un modulo diverso e poi li chiama polli”.

Infine la chiosa: “Vedo squadre con giocatori sconosciuti che giocano un bel calcio, vedi lo stesso Sassuolo, Allegri è ormai solo capace a dire calma e chiedere 9 milioni all’anno per vedere sempre le stesse partite chiunque sia l’avversario, che sia il Liverpool o la Salernitana, sempre schifo”

