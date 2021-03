I tifosi dell'Udinese perdonano Stryger Larsen: "La maglia l'hai sempre sudata"

Qualcuno ci ha riso su, paragonandolo a un pallavolista. Altri – la maggioranza – se la sono presa aspramente con lui. Di certo, il fallo di mano in area di Jens Stryger Larsen che ha consentito al Milan di pareggiare al 7′ minuto di recupero non è passato in secondo piano. Anzi.

All’Udinese, in ogni caso, Larsen è benvoluto da tutti. Anche dai tifosi. Per il suo comportamento in campo, per il suo impegno costante.

E così, durante l’anticipo di campionato contro il Sassuolo, sulle tribune della Dacia Arena è comparso uno striscione per sostenere l’esterno danese in un momento particolarmente complicato della sua stagione: “La maglia l’hai sempre sudata! Forza Stryger!”.

Uno striscione che fa il paio con il messaggio social che, giovedì mattina, l’Udinese aveva fatto pervenire al proprio giocatore: “Uno di noi”. Insomma: un singolo episodio, pur grave, non cancella quanto di buono fatto in tre anni e mezzo.

Nemmeno Luca Gotti, particolarmente infastidito mercoledì sera, si è fatto influenzare dalle critiche ricevute da Larsen dopo il fattaccio contro il Milan. E ha puntato sul danese anche contro il Sassuolo, schierandolo largo a sinistra e confermando Molina sull’out destro. Tutto dimenticato.

OMNISPORT | 06-03-2021 19:28