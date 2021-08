I tifosi si schierano su addio Oriali dopo le parole dell'ex manager

Ha detto la sua verità con stile, lasciando capire i motivi del suo licenziamento (il passaggio su Lukaku è lampante in tal senso) ma manifestando riconoscenza e affetto imperituro nei confronti dell’Inter che da più di 50 anni è stata la sua casa, con brevi intervalli. Lele Oriali si è confessato a Sportmediaset parecchio tempo dopo il suo brusco allontanamento dall’Inter, riaprendo una ferita sanguinosa per i tifosi nerazzurri.

I tifosi dell’Inter sperano nel ritorno di Oriali

Sui social l’intervista fa rumore e fioccano i commenti: “Con la nuova proprietà dal 2023 Oriali tornerà a casa. Insieme a Conte. Cuori interisti” o anche: “Sempre un signore. Grande Lele Oriali”, oppure: “Oriali sei e resterai l’Inter , più di tanti altri!” e ancora: “Strano, i tifosi di twitter mi assicuravano che fosse un tifoso occasionale e che se ne fosse andato per decisione sua abbandonando la nave mentre affondava

Come si dice, uscire di scena con classe”.

Per Lapo De Carlo chi critica Oriali è irriconoscente

Su twitter dice la sua anche il giornalista esperto del mondo-Inter Lapo De Carlo e dice: “Penso a tanti interisti che hanno giudicato sprezzantemente Lele, persino Oriali“non è un vero interista” “così impara a rilasciare quelle dichiarazioni” “vada col suo amico Conte” e cadono le braccia. L’ignoranza della propria storia è un segno di decadenza…”.

Non manca qualche voce contraria: “Oriali è ancora sotto contratto: perché dovrebbe parlare male della società, con il rischio di licenziamento per giusta causa (perdendo un altro anno di stipendio) ?”.

E c’è chi non ha dubbi sul motivo del licenziamento: “Il perchè credo sia facile da capire, l’intervista rilasciata a fine campionato” e infine: “Non se la pone la domanda sul perchè sia stato cacciato perché sa di aver fatto una gran c… con quelle dichiarazioni, e chissà che non le abbia dette apposta quelle cose per farsi licenziare!”

SPORTEVAI | 25-08-2021 10:56