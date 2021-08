I videogiochi più venduti di sempre: Minecraft supera Tetris e Mario

Ben 200 milioni di copie. È il record di incassi di Minecraft, il videogioco più venduto di tutti i tempi. Sviluppato da Mojang Studios e creato dal programmatore svedese Markus Persson, Minecraft, del genere avventura dinamica, è stato lanciato il 17 maggio 2009 e probabilmente gli autori non si aspettavano che avrebbe superato Tetris, il celebre videogame lanciato dalla Atari nel 1984 capace, grazie alle 170 milioni di copie vendute, di restare il campione d’incassi per decenni. A chiudere il podio dei videogiochi più venduti di sempre c’è un altro grande classico, Grand Theft Auto V, la risposta degli Stati Uniti al russo Tetris. Sorprende che per vedere un capitolo della serie Super Mario Bros bisogna scalare fino alla sesta posizione – dopo Wii Sports e PlayerUnknown’s Battlegrounds – che sulla versione Nintendo e Game Boy ha venduto a partire dal 1985 quasi cinquanta milioni di copie.

Poco male per gli ideatori giapponesi delle avventure del celebre idraulico italiano, visto che sul lungo periodo nessuno è riuscito ad avere la popolarità di Mario e Luigi. La serie di Mario non ha infatti rivali e nei suoi vari capitoli ha venduto più di 850 milioni di copie.

Sarà possibile superare i numeri generati da Minecraft? Sono senza dubbio aumentate le persone in grado di potersi permettere una console di gioco e anche se è cresciuta la concorrenza alcuni titoli sono ancora in grado di imporsi come leader del mercato. Tuttavia, è anche cambiata la strategia di marketing. Le stesse case produttrici non puntano più tanto sulla vendita del videogioco, ma più che altro sugli acquisti in game degli utenti, che di fatto spendono per rendere la propria esperienza di gioco più divertente. Un fattore che non può essere sottovalutato e il record di Minecraft sembra essere al sicuro.

