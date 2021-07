Ecco Nintendo Switch Oled: svelati il prezzo e la data di uscita

Nintendo è pronta a lanciare Switch Oled. L’azienda giapponese ha fatto sapere che il nuovo modello sarà in vendita a 349 euro a partire dall’8 ottobre 2021, un prezzo in linea con quelli che erano i rumors trapelati nelle ultime settimane. Erano invece messe sotto ghiaccio tutte le possibili indiscrezione su quelle che sarebbero state le caratteristiche del nuovo prodotto della Nintendo.

Di fatto si tratta di upgrade tecnologico dello schermo, che non sarà in 4K (su questo la Nintendo era stata piuttosto categorica) ma un display OLED 720p di 7 pollici più grande con una risoluzione a 1080p in modalità TV.

Oltre al nuovo schermo, questo modello rivisto include un supporto regolabile per giocare sul tavolo. Da segnalare l’upgrade anche per quanto riguarda lo spazio di archiviazione integrato, che sarà di 64 GB, quindi il doppio rispetto al modello precedente, oltre ad un nuovo dock con una porta Ethernet cablata integrata e un audio migliorato.

A questo punto resta da capire come risponderà il mercato. Come accade ogni volta che arriva un modello di nuova generazione, i giocatori si chiederanno se vale la pena aggiornarsi e secondo le prime impressioni di chi ha provato Nintendo Switch OLED lo schermo è effettivamente capace di restituire un’esperienza di gioco più appagante.

La nuova Switch prodotta da Nintendo arriva a circa due anni dal lancio della Lite, non collegabile alla TV, più piccola e più leggera. Le differenza per gli appassionati sono molte e i numeri del passato permettono alla società di Kioto di essere ottimisti anche per il futuro. La Switch ha giù venduto quasi 90 milioni di pezzo, davvero tanti con numeri interessanti soprattutto negli Stati Uniti.

L’annuncio è arrivato peraltro in un periodo molto particolare per l’azienda di Kioto, che ha appena festeggiato il quarantesimo compleanno di Donkey Kong, il celebre gorilla nato in Giappone il 9 luglio 1981 all’interno dell’omonimo cabinato.

