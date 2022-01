Iannone: "Dopo la sentenza ho preso la vita con filosofia"

15-01-2022 09:43

Andrea Iannone, ormai da tempo fuori dalla MotoGP dopo l’accusa di doping, ha raccontato come ha ritrovato il sorriso: “Avevo già elaborato e capito tutto ancora prima dell’esito della sentenza. Sono stato male e ho sofferto molto, però ho reagito velocemente cercando motivazioni ogni giorno, da qualsiasi cosa. Ho iniziato a prenderla con filosofia e a guardare intorno a me cosa mi offriva la vita”.

Resta però la delusione per l’esito della sentenza: “Per 16 anni ho fatto controlli e sono sempre risultato negativo a qualsiasi tipo di sostanza. È stato riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente, ma semplicemente mangiando un pezzo di carne al ristorante, ma non è bastato”.

