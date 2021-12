Iapichino: "Tokyo 2020? Momento più duro, ma Parigi è vicina"

23-12-2021 15:05

La grande assente delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per l’Italia è stata senza ombra di dubbio Larissa Iapichino. La campionessa azzurra, come ha raccontato ai microfoni dell’Ansa, è pronta a tornare dopo l’infortunio: “Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv: in particolare gli ori di Tamberi, di Jacobs e della staffetta mi hanno fatto perdere almeno dieci anni di vita ognuno. Nel 2022 vedrete un’atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi. In questo periodo ho fatto tanta fisioterapia, ho vissuto gli amici e l’estate della maturità, ho cominciato il percorso universitario in Giurisprudenza a Firenze e quando mi sono rimessa in sesto. Ho ricominciato gli allenamenti con papà”.

Per Larissa Iapichino resta l’amarezza per non essere andata in Giappone: “Rinunciare alle Olimpiadi è stata dura, soprattutto nei primissimi giorni dopo l’infortunio, poi mi sono detta che piangersi addosso non avrebbe avuto senso. È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera ma ho cercato di viverlo con il massimo della serenità. La prima cosa che voglio fare è tornare in pedana per divertirmi. Belgrado, e poi i Mondiali di Eugene, gli Europei di Monaco di Baviera: non vedo l’ora di potermi confrontare con le big, di buttarmi nella gabbia dei leoni, magari anche di prendere batoste, che sono spesso positive”.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono così il grande obiettivo di Larissa Iapichino: “È la mia città preferita anche se non ci sono ancora mai stata: mi sono promessa di andarci per la prima volta nel 2024. Per scaramanzia, non so ancora se come spettatrice o come atleta. Sarà un anno bellissimo, anche gli Europei in casa, a Roma. Non devo aspettare un quadriennio, quindi l’opportunità mancata di Tokyo non mi pesa così tanto”, ha voluto puntualizzare alla fine la campionessa azzurra del salto in lungo.

