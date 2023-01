26-01-2023 19:56

Gli strascichi del Mondiale continuano a riverberarsi anche se ormai l’attenzione dei tifosi, in particolare in Europa, è focalizzata sulla tanto sospirata ripresa dei campionati. A riportare la memoria a Qatar 2022 ci ha pensato la lite a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Sergio Aguero.

Ibra: “L’Argentina ha superato dei limiti, si sono comportati male”

Partiamo dall’inizio di questa bega da cortile formato mondiale. Ibra, conversando con la giornalista di France Inter in occasione della presentazione di Asterix & Obelix – Il Regno di Mezzo, quinto film tratto dal fumetto di Goscinny ed Uderzo con la regia di Guillaume Canet (presente anch’egli per l’intervista televisiva) e dove lo svedese si è ritagliato una particina, ha commentato in maniera tagliente le intemerate dell’Albiceleste durante la coppa del mondo e i festeggiamenti del trionfo in Qatar.

Salvato solo Leo Messi (“è considerato il miglior giocatore della storia, ero sicuro che avrebbe vinto”), il giocatore del Milan ha riposto quindi la carota per tirare bastonate agli argentini: “Gli altri, non Messi, si sono comportati male. Per me c’è un limite che non bisogna superare quando si vince. In qualità di calciatore professionista di alto livello, quello che hanno fatto è un segno che hanno vinto una volta ma non vinceranno più. Non si vince così”.

Ma anche Ibra non è immune da scivoloni: il caso Calhanoglu

Una lezione di fair play (anche se lo stesso Ibra a volte ha dovuto fare i conti con qualche scivolone, tipo quando all’indomani dello scudetto vinto dal Milan nella passata stagione aveva provocato i tifosi rossoneri chiedendo loro di rivolgere un messaggio ad Hakan Calhanoglu, passato dal Milan all’Inter: e certamente non è stato un messaggio all’insegna del volemose bene) rivolta a giocatori come il portiere Martinez, entrato nella storia a momenti più per il gestaccio in mondovisione durante la premiazioni, sotto gli occhi di un imbarazzato qatarino, che per le sue parate vincenti. Per non parlare poi degli sfottò bambineschi contro Mbappé.

Aguero risponde ad Ibra: “Non sei la persona adatta a criticarci”

Ma dalla Seleccion la replica non si è fatta attendere: non dal Dibu però, ma dal Kun Aguero, che durante una diretta su Twitch è stato un fiume in piena contro Ibra tirando fuori pure un aneddoto dal passato. “Hai litigato con Guardiola, motivo per cui ti ha venduto al Barcellona. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera. Ricordo che abbiamo giocato contro lo United, con il Manchester City. Ero in panchina. E anche tu facevi interventi duri, contestando anche l’arbitro. Hai detto ‘si sono comportati male’, ma penso che tu sia il meno appropriato per parlare. Qualche tuffo, un colpo che mi ricordo che hai dato a qualcuno in MLS con i Galaxy e poi hai fatto finta di essere colpito anche tu. Per te questo è comportarsi bene?”.

E ancora, la frecciatina velenosa: “Beh, siamo campioni del mondo, l’Argentina è campione del mondo […], Messi è il migliore, i giocatori che non si sono comportati bene hanno alzato la Coppa del Mondo, mi dispiace per te. Penso che prima di preoccuparti dell’Argentina, potresti preoccuparti del tuo Paese, dei tuoi giocatori, che non sono finiti nemmeno negli ultimi Mondiali”.