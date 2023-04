Ibra e la Champions maledetta: fuori da liste Uefa, obiettivo quarto posto

L’attaccante svedese a causa del suo lungo infortunio non è mai stato inserito dal Milan nella lista europea, non giocherà la semifinale con l’Inter e non riceverà nemmeno la medaglia in caso di vittoria finale.

22-04-2023 12:04

Fonte: Getty Images