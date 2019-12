Ibra-Milan, le cifre e i dettagli che hanno convinto lo svedese

Zlatan Ibrahimovic e il Milan incroceranno nuovamente le loro strade a partire da gennaio, come ampiamente previsto nelle ultime settimane nonostante il tentativo disperato del Napoli di accaparrarsi le prestazioni dello svedese. Ibra tornerà così in Serie A dopo le esperienze in Ligue 1, Premier League e Major League Soccer, convinto dalla voglia di rilancio della società rossonera, alla prese con una stagione a dir poco complicata, e da un ingaggio sicuramente molto alto per un calciatore di 38 anni, pur con un palmarès importante.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, restano solo gli ultimissimi dettagli da perfezionare, ma non ci saranno più ostacoli nella lunga trattativa tra il front office rossonero e l’intermediario di Ibrahimovic, Mino Raiola.

Il campione svedese arriverà a Milano nei prossimi giorni, e la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire a San Siro, nel prepartita di Milan-Sampdoria, in programma lunedì 6 gennaio alle 15. Sarà ufficializzato allora, molto probabilmente, anche il numero di maglia dello svedese (forse l’11, se dovesse essere ceduto Borini).

L’esordio, invece, avverrà solo in seguito, con tutta probabilità il 15 gennaio, quando il Milan affronterà la Spal ancora davanti al pubblico amico. Il primo impegno di notevole importanza sarà invece il derby di ritorno, che Ibra giocherà (da ex, tra l’altro) il 9 febbraio.

Ibrahimovic firmerà ufficialmente fino a giugno, guadagnando 3 milioni di euro. Il dettaglio che ha convinto l’ex Los Angeles Galaxy ad accettare l’offerta del Milan è però quello legato alla possibilità di continuare per un’ulteriore stagione, percependo in tal caso uno stipendio di 4,5 milioni di euro.

Il rinnovo e i bonus saranno inevitabilmente legati alle prestazioni: traguardi personali a livello di presenze, gol e assist contribuiranno infatti ad aumentare le possibilità di permanenza in maglia rossonera. In ogni caso, la possibilità di continuare esiste a prescindere, visto che le parti che si riaggiorneranno al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 10:21