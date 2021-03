Ibrahimovic contro il mito dell'hockey svedese: "Stai zitto"

Ancora scintille, ancora Ibrahimovic protagonista. Stavolta l’attaccante del Milan, fresco di ritorno in Nazionale, ha qualcosa da dire a un vero e proprio mito svedese come Borje Salming, campione di hockey sul ghiaccio.

Salming, intervistato dal quotidiano locale Aftonbladet, aveva criticato Ibrahimovic per alcuni atteggiamenti tenuti in campo.

“Lo stimo per ciò che può fare sul campo. È un calciatore incredibile che vuole fare molto e lo fa alla sua età. Quello che non mi piace è lo stile, la gestualità e il linguaggio quando non ottiene ciò che vuole. Perché non puoi sempre ottenerlo e devi essere rispettoso degli altri. Sono discussioni che dovrebbero essere gestite in modo più controllato negli spogliatoi. Spesso mi sono chiesto cosa stava facendo e perché lo faceva. Solo perché sei il migliore non puoi fare tutto da solo e a modo tuo”.

Parole che ovviamente non sono piaciute al calciatore del Milan, che dal ritiro ha chiesto a Salming di stare zitto

“In Svezia mi attaccano sempre qualsiasi cosa faccia. In Italia non è così, sono più libero. Solo perché gesticolo in campo non è vero che sono negativo, che rimprovero. Per me è un modo di apprezzare ciò che fanno i miei compagni. Lui non mi conosce e dunque è meglio che stia zitto. Solo perché gesticoli non significa essere negativo. Io sono positivo. Quindi pensi a sé stesso che io penserò per me. Anche se si prende un disco in testa non vuol dire che sta facendo la cosa giusta”.

La polemica, ancora una volta, è servita.

OMNISPORT | 29-03-2021 20:11