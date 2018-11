Ibrahimovic e Higuain, Gattuso ne ha per tutti

Rino Gattuso compie un anno di Milan. Ma non può fermarsi a “festeggiare”. Promosso dalla Primavera al posto di Montella a fine novembre 2017 dopo il pareggio interno contro il Torino, l’ex bandiera rossonera da giocatore visse un inizio-shock pareggiando a Benevento contro una squadra che era ancora ferma a 0 punti, per poi riuscire però a plasmare la squadra a propria immagine sia sul piano del carattere, che da quello del gioco.

Ecco allora che il cerchio si chiude con la sfida-spareggio per il quarto posto contro la Lazio. Dopo aver agganciato l’ultima posizione utile per la Champions del prossimo anno, il Milan ha perso terreno a causa della sconfitta contro la Juventus cui ha fatto seguito una sosta molto chiacchierata.

Dall’espulsione di Higuain al possibile ritorno di Ibrahimovic si è scritto di tutto. Anche troppo, secondo Gattuso: "Zlatan è stato un mio compagno di squadra, abbiamo un ottimo rapporto, ad avercene di giocatori così. Llo ringrazio per i complimenti che mi ha fatto, il resto si vedrà. Non avevo comunque bisogno delle parole di Ibra per capire che il Milan piace ancora tanto ai giocatori. Chi viene qua è sempre contento e gasato di indossare una maglia così gloriosa”.

Ma se sullo svedese 'Ringhio' ha potuto, o forse dovuto, giocare di rimessa, si va all’attacco per smentire le voci sul clamoroso addio al Milan di Higuain al termine della stagione, se non prima: “E' capitato di giocatori che hanno avuto dei problemi familiari, come Bonucci che ha fatto una scelta precisa. Higuain non mi ha mai detto di voler andare via. Mi sembrano strani questi titoli sui giornali, se avesse avuto voglia di cambiare aria me l'avrebbe detto".

"Higuain sta dando tante cose, deve migliorare sull'aspetto del nervosismo – ha aggiunto il tecnico rossonero – Non voleva vendicarsi con la Juventus, poteva gestire meglio la protesta. Il rigore se la sentiva di calciarlo, li ha sbagliati anche Maradona… Deve continuare senza cercare alibi e senza ascoltare quello che si dice dall’esterno".

Gattuso attacca anche sul fronte infortuni: “Ho letto che molti tuttologi hanno detto come lavoriamo… Non siamo una squadra che lavora in palestra. Romagnoli si è fatto male a Coverciano, abbiamo avuto cinque infortuni muscolari, purtroppo sono arrivati tutti insieme”.

SPORTAL.IT | 24-11-2018 16:45