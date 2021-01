Ibrahimovic: "Il titolo d'inverno non mi dà nulla ma non siamo primi per caso"

Zlatan Ibrahimovic ha commentato la brutta sconfitta del Milan contro l’Atalanta per 3-0 a San Siro che però non ha influito sulla conquista del titolo platonico di campioni d’inverno dei rossoneri.

“Essere campioni d’inverno non mi lascia nulla: ora dobbiamo reagire – ha detto Ibra a Sky Sport -. Il Milan non è primo per caso, ma in alcune situazioni siamo ancora fragili: se manca qualcuno, entrano giocatori giovani, in crescita. Ora arriva la fase più difficile, dobbiamo pensare positivo e rialzarci. Grande Ilicic? Se non lo pressi e gli lasci tempo, sì. Quanto a me, nel primo tempo mi sono sentito un po’ solo, dico sempre che serve qualcuno più vicino”.

OMNISPORT | 23-01-2021 21:19