Ibrahimovic rallenta, i tifosi si preoccupano: “Il Milan così rischia”

Carta (d’identità) canta. Quella di Zlatan Ibrahimovic segna quasi 40 primavere: un’età rara per un calciatore professionista, ancora di più se calibrata sull’altissimo livello che ha caratterizzato le sue ultime due stagioni in rossonero. Ma anche i super eroi invecchiano, rallentano, perdono smalto, e lo svedese purtroppo non fa eccezione alla regola. L’uomo d’acciaio che per anni ha stupito tutti col suo strapotere fisico e le sue riabilitazioni record, infatti, stavolta ha scelto di mordere il freno, allungando oltre il previsto i tempi di recupero dall’infortunio al ginocchio che gli aveva fatto chiudere anzitempo la scorsa stagione e saltare gli Europei 2020.

Milan, slitta il rientro di Ibrahimovic

La riabilitazione post-infortunio di Ibrahimovic in realtà procede senza intoppi. Semplicemente, lui e lo staff sanitario del Milan hanno scelto di seguire una tabella di marcia “soft” per abbassare il rischio di ricaduta al ginocchio operato lo scorso giugno. L’obiettivo di rivederlo in campo nella prima di campionato del 23 agosto contro la Sampdoria è ormai definitivamente accantonato. Ibra potrebbe rientrare il 29 agosto nella sfida di San Siro con il Cagliari, ma l’ipotesi più concreta è che decida di sfruttare la successiva sosta della serie A per ripresentarsi finalmente al 100% nel big-match contro la Lazio (12 settembre). Una prospettiva che sta accendendo i dibattiti social dei tifosi milanisti, preoccupati dalla tenuta fisica del loro leader – tecnico e spirituale – e dalla scarsa profondità delle rotazioni offensive rossonere.

Tifosi in ansia: quante gare giocherà Ibra?

Su Twitter l’argomento Ibrahimovic è parecchio dibattuto. E sono molti i tifosi che criticano la dirigenza milanista per aver concesso un lauto rinnovo allo svedese nonostante l’età avanzata e le condizioni fisiche precarie: “Ottimi 7 milioni all’anno per questo che è sempre rotto” commenta Francesco.

“Farà meno partite dello scorso anno, puntarci troppo potrebbe essere un rischio” aggiunge Vincenzo. Il più pessimista di tutti sembra Antonio, che commenta sconsolato: “Ma si può affidare un attacco a Ibrahimovic e Giroud, due giovanotti di 40 e 35 anni… Accendendo ceri ogni domenica in chiesa nella speranza che giochino?”.

SPORTEVAI | 10-08-2021 10:53