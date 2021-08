Milan, decisa la strategia per gli ultimi due colpi di mercato

È stata una domenica molto diversa per le due italiane impegnate nei test amichevoli di lusso in Spagna.

La Juventus è stata travolta dal Barcellona nel ‘Trofeo Gamper’, mentre il Milan ha ben figurato contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, bloccato sullo 0-0.

Per Stefano Pioli sono arrivate ottime indicazioni in vista della stagione che segnerà il ritorno dei rossoneri in Champions League.

In attesa di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere a disposizione per la prima di campionato contro la Sampdoria, Olivier Giroud è già calato pienamente negli schemi del tecnico emiliano, mentre Mike Maignan non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma, non solo per il rigore parato a Gareth Bale.

Eppure, qualcosa ancora manca all’organico del Milan per rendere la rosa rossonera pronta per lottare su tutti i fronti alla vigilia di una Serie A che si annuncia senza padroni, tra una Juventus bloccata sul mercato e l’Inter alle prese con tante cessioni illustri,

Non è un mistero che i dirigenti del Milan siano al lavoro sul mercato, alla caccia dell’erede di Hakan Calhanoglu, approdato proprio all’Inter. Il rinnovo del prestito di Brahim Diaz non basta, serve un’altra iniezione di qualità tra trequarti.

I nomi sul taccuino del dt Maldini e del ds Massara sono tanti e abbastanza noti e di alcuni di questi si è discusso proprio a margine dell’amichevole di Madrid con il presidente del Real Florentino Perez.

Il riferimento, oltre a Dani Ceballos, che ha caratteristiche meno offensive, è a Isco, vecchio pallino del Milan. In scadenza nel giugno 2022 con il Real, i Blancos sono disposti a liberare il giocatore, ma l’affare è frenato dai dubbi dei rossoneri sulla tenuta fisica del giocatore oltre che dall’elevato ingaggio del fantasista, che al Real percepisce un ingaggio di 7 milioni.

Prende allora sempre più corpo l’ipotesi legata a Josip Ilicic.

Anche lo sloveno dell’Atalanta è un vecchio obiettivo del Milan e l’affare è possibile dopo che l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha comunicato la richiesta del giocatore di essere ceduto.

Anche in questo caso, però, ci sono ostacoli legati ai costi dell’operazione: il Milan, considerando l’età del giocatore (33 anni) e il contratto in essere con l’Atalanta ancora per una sola stagione sarebbe disposto a riconoscere solo un modesto indennizzo alla Dea, ma da Bergamo non sono ovviamente concordi con questa prospettiva. Possibile che si vada verso una trattativa lunga, destinata a durare fino alle battute conclusive del mercato.

Come quella per Tiemoué Bakayoko, il centrocampista francese ex Napoli, di proprietà del Chelsea e già al Milan nella stagione 2018-2019, potrebbe tornare in rossonero per completare il reparto, ma con il contratto in scadenza nel giugno 2022 l’operazione non è fattibile in prestito.

