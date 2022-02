Ibrahimovic salta Milan-Lazio, Pioli: "E' un leone in gabbia"

08-02-2022 15:22

Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, finito ko prima della sosta durante la gara contro la Juventus, non sarà a disposizione del Milan neppure per i quarti di Coppa Italia contro la Lazio.

A confermarlo, intervistato da ‘Sportmediaset’, è Stefano Pioli che però spera almeno nel recupero di Tomori e assicura che schiererà la migliore formazione possibile.

“Zlatan è un leone in gabbia. La sua motivazione è quella di aiutare la squadra in campo. Domani non ci sarà, vedremo per le prossime. Tomori ieri ha fatto un buon allenamento. Più si allena e più crescerà la condizione. Domani sarà disponibile e poi vedremo se giocherà titolare. Per Rebic vale lo stesso discorso”.

Il tecnico rossonero d’altronde non si fida della Lazio di Sarri, apparsa in crescita contro la Fiorentina.

“È allenata molto bene con giocatori di grande qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello. Dobbiamo cercare di chiudere gli spazi e creare soluzioni offensive per mettere in difficoltà i nostri avversari. Scenderà in campo la formazione migliore possibile.

Pioli infine torna sulla vittoria nel derby che ha restituito al Milan grande fiducia.

“Resta la soddisfazione di una partita importante ma siamo consapevoli di che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime e che 45 punti sono tanti. Siamo allo stesso identico livello dell’anno scorso, ma ora conta solo la partita di domani perché come tutte le grandi squadre vogliamo arrivare in fondo a questa competizione”.

