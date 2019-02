Icardi-Juventus, il bomber manda un altro messaggio

Nuovo messaggio enigmatico di Mauro Icardi sui social. L'attaccante dell'Inter mercoledì mattina ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la didascalia "Freedom" (Libertà) e l'emoji di un'aquila, riportati anche sul suo cappello.

Il post ha raccolto in pochi minuti decine di migliaia di like, tra cui quello della moglie Wanda Nara e soprattutto di Joao Cancelo, ex compagno di Icardi all'Inter e ora alla Juventus, non a caso il club in pole position per l'ingaggio del giocatore nella prossima estate, davanti al Real Madrid e al Napoli.

L'ex capitano dell'Inter non scende in campo dallo scorso 9 febbraio, la traferta vinta a Parma. Poi, dopo la perdita della fascia, il giocatore si è reso indisponibile non solo per le partite ma anche per gli allenamenti, ufficialmente per un problema al ginocchio destro che invece il club nega.

Anche mercoledì Maurito era ad Appiano per proseguire il suo percorso di fisioterapia in palestra, lontano dai compagni. Secondo il Corriere dello Sport, lo spogliatoio è disposto a reintegrarlo ma vuole le sue scuse dopo l'atteggiamento tenuto nelle ultime settimane. L'argentino sembra destinato a saltare anche la trasferta di Cagliari, la quinta gara consecutiva dopo l'esplosione del caso.

Questo comportamento rischia di far perdere a Icardi anche il posto in Nazionale. Nelle prossime ore, riporta Sky, il ct Scaloni telefonerà a Icardi per avere ragguagli sulle sue attuali condizioni fisiche e sulla situazione che sta vivendo in nerazzurro. Dopo aver perso l'Inter, Maurito rischia di perdere anche la Copa America, in programma questa estate.

