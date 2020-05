Icardi, nuova destinazione: una foto di Wanda Nara sorprende la Juve

Mauro Icardi all'Arsenal: prende piede, con il passare dei giorni, l'ipotesi di un trasferimento dell'attaccante argentino in Premier League. Secondo le indiscrezioni riportate dai quotidiani inglesi, l'operazione potrebbe avvenire se si verificheranno due condizioni: il mancato riscatto di Maurito da parte del Psg e la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

Secondo i tabloid, Beppe Marotta sarebbe pronto ad offrire Icardi all'Arsenal per avere in cambio Pierre-Emerick Aubameyang, punta in scadenza di contratto nel 2021 e in uscita dalla società londinese.

Un'operazione che potrebbe sorprendere le altre pretendenti al giocatore argentino, in particolare Juventus e Napoli, che ormai da oltre un anno sono in pressing sulla punta e sul suo entourage, a cominciare da Wanda Nara.

I rumor dei giornali inglesi sono stati rafforzati da una foto social che la moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter ha postato negli scorsi giorni: Wanda ha pubblicato su Instagram uno scatto di suo figlio Valentino con una maglia dell'Arsenal. E' bastata questa immagine a scatenare in rete i tifosi dei Gunners, che già sognano una coppia con Lacazette nell'attacco a disposizione di Arteta in vista della prossima stagione.

Non è la prima volta che Wanda Nara dissemina indizi sul futuro del marito: il post potrebbe essere un messaggio indiretto alle altre pretendenti al giocatore, che con l'emergenza Coronavirus hanno bruscamente rallentato il loro corteggiamento.

Ma il tempo stringe: secondo la Gazzetta dello Sport, Icardi saprà se resterà o meno al Psg entro il 31 maggio, la data fissata per il riscatto da 70 milioni da parte del club campione di Francia.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 09:03