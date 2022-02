Icardi via da Instagram, Wanda Nara di nuovo costretta a difendersi

08-02-2022 13:22

Prova ad allontanare le nuove ombre che si allungano sul rapporto – ricostruito con fatica – con Mauro Icardi in ogni modo, Wanda Nara. Anche Instagram, in questo percorso continuo, ha un suo ruolo. La decisone di chiudere il suo account, infatti, ha provocato non solo in Argentina una nuova ondata di interrogativi, quesiti che si spingono oltre, accarezzando il piano delle supposizioni. Wanda Nara è un personaggio pubblico che gode di abnorme popolarità. Ciò che riesce a smuovere con la sua indubbia capacità manageriale, per sé e le loro aziende, riesce a pochi altri e così è anche in questa circostanza.

Icardi: account sospeso, la reazione di Wanda Nara

Mauro Icardi ha sospeso il proprio account Instagram, senza alcuna anticipazione al suo pubblico di followers e ammiratori. Non un avviso, non una spiegazione. E quanto asserito con rigore da Ana Rosenfeld, legale di Wanda Nara, non ha certo addomesticato il vento delle polemiche che da mesi, ormai, sta travolgendo il clan Icardi.

“Ha deciso di cancellarsi. Tutti gli chiedevano delle cose e lui ne aveva abbastanza – ha confessato nel corso del programma tv argentino A la tarde – Si sentiva molto in colpa per tutto quello che è finito per diventare di pubblico dominio e in questo momento non è un bene per lui dichiarare di seguire tante persone oppure nessuno”, ha fatto sapere, escludendo alcuna tensione tra i due.

Icardi: la versione di Wanda Nara

In una diretta Instagram, è toccato anche alla moglie-agente di Icardi ha tentato di arginare le proporzioni della vicenda, smentendo un suo ruolo nella cancellazione del profilo sul social, da parte del marito:

“Ho deciso di bloccarlo perché stava per chiudere il suo account. Così facendo, sparisco dalla sua lista di contatti. Ma ammetto che le versioni che loro (i media, ndr) inventano mi divertono”, la risposta di Wanda che ha ammesso, però, di aver bloccato l’account di Mauro, come avvenne quando decise di tornare a Milano dopo la lite furibonda che portò alla prima separazione.

Wanda Nara ha provato a difendersi da ogni singola accusa, escludendo che vi fossero anche loro i presupposti che l’avevano indotta a separarsi dal marito, il quale ha ammesso i momenti di difficoltà e l’attrazione verso la China Suarez, la quale si sarebbe recata a Parigi per incontrarlo in albergo.

Icardi e Wanda Nara: nuova crisi e nuove preoccupazioni

Una fase assai movimentata, segnata anche da una vicenda altrettanto delicata sul versante imprenditoriale, che ha interessato le loro attività. E non da escludere, vista la rilevanza commerciale che hanno assunto i social per personaggi pubblici del loro calibro, che dietro a questa decisione vi possano essere ragioni non solo di natura squisitamente sentimentale.

Sarà Wanda a decidere come e quando ciò sarà condiviso, al momento opportuno.

VIRGILIO SPORT