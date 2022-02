Icardi, la Juve gli preferisce Vlahovic: Wanda Nara punta al Milan

02-02-2022 10:55

Ammiriamo Wanda Nara sui social impegnata a intensificare e potenziare le sue attività imprenditoriali, dopo aver superato una crisi profondissima (non proprio superata, dalle ultime notizie) che l’aveva indotta ad abbandonare Parigi e Mauro Icardi, marito del quale cura gli interessi e che da pedina di questa sessione invernale si è ritrovato a esubero di lusso.

Juve, Icardi o Vlahovic? La scelta e i perché dell’operazione

Con la decisione di puntare dritto a Vlahovic, la dirigenza juventina, in primis Federico Cherubini, ha scartato la strada che porta a Icardi. Una mera ipotesi? Non proprio.

La Juventus necessitava di una figura nel reparto offensivo con le caratteristiche tecniche dell’attaccante argentino, nell’auspicio che i numeri tornassero quelli che lo avevano reso assoluto e indiscusso protagonista all’epoca dell’Inter, ma l’operazione in sé preservava e conserva a tutt’oggi un indubbio ostacolo nella richiesta esorbitante del Paris Saint Germain. Almeno per questa Juventus.

D’altra parte, Leonardo è consapevole che l’ingaggio importante di Icardi pari a 7,5 milioni di euro più i bonus eventuali da garantire all’Inter pesa troppo, ma non è tempo di prestiti. L’intenzione è di cederlo in via definitiva che, nei progetti di Wanda Nara e dello stesso Maurito, si dovrà concretizzare nel corso della prossima estate.

Icardi-Juve, sfuma l’intesa: pista Milan

Esclusa la Juventus, che stando alle indiscrezioni di calciomercato.com lo aveva sondato poco prima di Natale, a inizio mercato non c’erano state proposte allettanti e concrete per l’attaccante argentino. Nessuna linea d’ombra e una concreta poi inversione di marcia, da parte della società bianconera che ha anticipato il budget estivo in questa sessione invernale, e, in ogni caso, non l’avrebbe fatto per Icardi preferendogli Vlahovic.

Il fatto che sia rimasto a Parigi non vuol certo dire che vi resterà ancora a lungo: già nella sessione estiva, Icardi sarebbe pronto a lasciare la maglia del PSG per quella dell’Arsenal, magari il Barcellona e forse anche il Milan. Roma e Napoli hanno Abraham e Osimhen da titolari nel ruolo dell’argentino, mentre i rossoneri che in passato avevano mostrato interesse potrebbero tornare alla carica dopo una sessione deludente.

Per Wanda Nara e Mauro, Milano è una destinazione gradita per ovvie ragioni e perché gli interessi e le opportunità di lavoro per entrambi rimarrebbero notevoli. Il vero ostacolo rimane quell’ingaggio stellare che aveva indotto Icardi e sua moglie a chiudere subito per il PSG e che, oggi, rappresenta le sbarre di questa prigione dorata.

