Nuovo scandalo travolge Wanda Nara e Mauro Icardi: accuse pesantissime

A poche ore dal suo arrivo in Argentina, per le vacanze natalizie e il lancio di un nuovo negozio legato al brand che porta il suo nome, Wanda Nara è nuovamente travolta dagli accadimenti. Questa volta le cose per Wanda Nara e Mauro Icardi paiono preoccupanti, poiché la coppia sarebbe alle prese con un’inchiesta dalle proporzioni di notevole impatto a livello mediatico e giudiziario.

Dall’Argentina rimbalza infatti la notizia, riprese in Italia dal Corsport e dai principali siti di informazione, relativo a una denuncia per presunto “riciclaggio di denaro”.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la denuncia a loro carico

La denuncia è stata presentata presso il tribunale di Comodoro Py di Buenos Aires: accuse pesanti, quelle a carico di Mauro Icardi e Wanda Nara, reduci da una crisi coniugale divenuta pubblica e discussa quotidianamente dai media argentini e che ha visto coinvolti China Suarez.

Tra le più pesanti, a carico dei coniugi, quelle di “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale”; secondo quanto riportato dal Clarin (autorevole quotidiano argentino) il presidente della Fondazione per la pace e il Cambiamento climatico in Argentina, Fernando Miguez, avrebbe sporto denuncia contro la Work Marketing Football Srl, la società della coppia Icardi-Nara.

Wanda Nara in Argentina lancia il suo brand di cosmetici

Il tutto mentre Wanda Nara, a Buenos Aires, inaugura il suo primo negozio monomarca e si appresta a lanciare i nuovi prodotti del brand che ha deciso di curare personalmente, complice il seguito e la notorietà dell’influencer sui social e la sua notorietà ormai planetaria.

Questo nuovo scandalo, come titolano i siti sudamericani, assesta un altro duro colpo alla agente e imprenditrice argentina, la quale ha trovato nuovamente un equilibrio con il marito dopo lo scandalo e un tira e molla documentato su Instagram e dalle continue sovrapposizione di dichiarazioni, smentite, affermazioni e interviste sulla loro crisi coniugale.

Silenzio stampa sulla denuncia: la scelta di Wanda Nara

Nonostante la gravità della vicenda e delle indiscrezioni dettagliate dai diversi approfondimenti su questa nuova inchiesta che li interessa, Mauro Icardi e Wanda Nara non hanno rilasciato dichiarazioni, né accennato all’argomento. Nulla che implichi una replica, una risposta e ciò malgrado le stories pubblicate da entrambi in una fase – da un punto di vista professionale – a dir poco intensa per entrambi.

Sulle vicende legali, così come è stata per la lunga battaglia legale contro l’ex marito Maxi Lopez, Wanda ha sempre prediletto affidarsi ai suoi legali. E anche stavolta, probabilmente, preferisce procedere lungo questa via e dettare l’agenda, a modo suo.

