L'iniziativa della Fiorentina: Come cancellare Vlahovic con 20 euro

La ferita è ancora aperta ed è comprensibile: veder andar via un top-player del calibro di Vlahovic a stagione in corso e vederlo parlare con la maglia della Juventus, l’acerrima rivale di sempre, che l’ha strappato a Firenze è dura da digerire in casa viola. Si spera in Cabral, chiamato a prendere il posto del serbo nel cuore dei tifosi. Il nuovo arrivo prenderà anche la 9 che fu del suo predecessore (che a Torino ha preso la 7 di Ronaldo). Adesso a Firenze si studiano metodi alternativi per dimenticare il passato e accontentare anche tutti i tifosi ancora in possesso di una delle maglie viola con il nome del serbo stampato sulle spalle.

La Fiorentina cambia nome Vlahovic sulle maglie per 20 euro

Cogliendo l’occasione, il Fiorentina Store Stadio di fronte al Franchi ha lanciato un’iniziativa che sta spopolando sui social. “Vabbè Firenze Città d’arte…se vieni ti cambiamo il nome con 20 euro..che sia il tuo o di Cabral”, ha scritto su Facebook pubblicando i vari stadi di trasformazione di una terza maglia gialla della Fiorentina: da Vlahovic a Cabral per cancellare il passato.

Fioccano le reazioni: “Le maglie si comprano senza nessun nome….SOLO LA MAGLIA” o anche: “Non erano sette denari quelli che prese Giuda?!” oppure: “E per scrivere infame sotto, quanto?” e infine: “Nelle maglie mettete solo il vostro nome:la Fiorentina non la tradirete mai”.

