Vlahovic alla Juventus, le cifre: 11,6 milioni per le commissioni

29-01-2022 08:10

Un colpo importante che ha reso necessario un esborso importante. La Juventus si è assicurata Dusan Vlahovic e lo ha fatto chiudendo una delle operazioni più onerose della sua intera storia.

Era tanta la curiosità legata alla cifra spesa dal club per assicurarsi il gioiello serbo e, a svelare quali sono stati i termini economici dell’operazione è stata la stessa società bianconera.

L’ha fatto con una nota allegata al comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, con il quale ha annunciato l’acquisto di Vlahovic.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”.

Nelle casse della Fiorentina vanno quindi 70 milioni di euro, ai quali potrebbero essere aggiunti altri 10 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

La Juventus ha poi dovuto, come di consueto, riconoscere un contributo di solidarietà al club che ha cresciuto il giocatore, mentre un’altra voce importante è quella degli oneri accessori.

Si tratta delle commissioni per l’entourage del giocatore e anche su questo fronte c’era grande curiosità poiché negli ultimi giorni erano circolate molte cifre diverse. Ebbene il costo complessivo è stato di 11,6 milioni, un altro costo che rende l’operazione ancora più importante.

