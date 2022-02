Nuova crisi travolge Wanda Nara e Icardi: figura troppo ingombrante

02-02-2022 12:36

L’immagine che avevano associato a Mauro Icardi e a Wanda Nara si è sgretolata, sotto i colpi impietosi delle più dettagliate e particolareggiate negazioni di quel sodalizio inafferrabile. Prima e dopo la distrazione di Icardi, che avrebbe palesato (e malamente) la sua insofferenza per quel legame assoluto, c’era China Suarez e la sua disponibilità ad assecondare il desiderio di evasione dell’attaccante del PSG.

Mauro Icardi e Wanda Nara: nuova crisi, indizi social

Oggi, che è trascorso del tempo, ma non abbastanza per scansare quella sequenza di fughe, accuse, riappacificazioni e dichiarazioni a mezzo stampa che hanno attraversato i media sudamericani e rivoluzionato le priorità, Icardi ha deciso di disattivare il suo account Instagram. E di contribuire a lasciare qualche indizio social.

Wanda Nara ci ha educati all’osservazione, all’ascolto, quando ha deciso di affidarsi a poche e fidate giornaliste che ne hanno sostenuto la presa di posizione contro la China Suarez e Mauro, suo marito. Ma anche e nonostante la sua personale affermazione di essersi lasciata andare al sentimento che prova nei confronti di Icardi, ribadito in un’intervista divenuta di culto, ora si mostra senza fede al dito, abbracciata alla sua Isabella, la minore dei suoi cinque figli.

Crisi Icardi-Wanda Nara: le indiscrezioni dall’Argentina

Rispetto ai toni di quella prima, profondissima crisi, non vi sono altri elementi: in Argentina, però, i media continuano a seguire con attenzione questi ultimi sviluppi e a curare le cose del clan Icardi con la medesima attenzione di sempre, soprattutto a seguito del nuovo scandalo legato alle attività imprenditoriali della coppia.

Secondo il giornalista Juan Etchegoyen, come ha svelato durante il programma «Mitre Live», ci sarebbe di nuovo la figura di Eugenia Suarez, l’attrice con la quale Icardi ha flirtato in gran segreto per mesi e che ha poi incontrato in un albergo a Parigi.

“La relazione tra marito e moglie è in una fase complicata e le discussioni sono all’ordine del giorno. Questa volta però è accaduto qualcosa che ha infastidito molto Wanda: c’entra di nuovo China Suarez”, ha spiegato l’esperto. “Wanda Nara ha sorpreso il marito mentre guardava le ultime foto che l’attrice ha condiviso su Instagram. A quanto pare Icardi non riesce a dimenticare la storia con China. I contratti milionari e la loro passione per il denaro li porta a mostrarsi come una coppia innamorata in pubblico, ma la realtà è ben diversa”.

Secondo Angel Brito di LAM, altrettanta celebre trasmissione argentina, sulla presunta notte parigina tra Icardi e la China non si sarebbe detto tutto il vero e quel velo di omissioni avrebbe aumentato la distanza tra la verità e nella stessa coppia.

Wanda Nara e Mauro Icardi, intrecci d’amore e d’affari

Inevitabile l’esplosione di interrogativi sul reale rapporto tra Wanda e Icardi, intenzionato a lasciare Parigi ma ancora senza una destinazione. La moglie agente dell’attaccante del PSG è proprietaria al 100% della società World Marketing Football, con la quale gestisce due attività fondamentali: il marchio MI9 di Mauro Icardi e Wan Collection, una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a lavorare nel 2017.

Wanda è anche proprietaria di un proprio brand di lusso, la Wanda Cosmetics. E fin qui, qualche dettaglio del loro effettivo patrimonio: la coppia possiede infatti appartamenti e ville, principalmente in Italia, sette auto di lusso personalizzate che arricchiscono la varietà dei beni posseduti da entrambi.

Inoltre sono testimonial in coppia o singolarmente di brand di lusso e sportivi, che hanno preferito in alcuni casi il pacchetto completo; un aspetto che rimarca, se possibile, ancora di più quanto sia sempre molto complicato mischiare affari e affetti.

VIRGILIO SPORT