Iemmello: "Sono schifato"

L'attaccante del Foggia Pietro Iemmello su Instagram ha commentato quanto successo l’altra notte, quando la sua auto è stata data alle fiamme dopo il derby perso contro il Lecce.

"Alcune dichiarazioni che sono uscite sicuramente non sono mie anche perché altrimenti le avreste lette qui. Detto ciò se volete sapere il mio pensiero, vi dico solo che provo delusione e sono schifato (non per il danno materiale ma morale) perché a prescindere da tutto (prestazioni risultati ecc ecc) chi mi conosce sa cosa ho fatto per Foggia! Con questo finisco dicendo che 3-4 poveretti hanno infangato per l’ennesima volta il nome di una squadra e città come Foggia. Un abbraccio”.

SPORTAL.IT | 11-03-2019 17:35