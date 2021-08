Il Barcellona perde Aguero: out dieci settimane

Non finiscono i guai in casa Barcellona. Dopo il fresco e doloroso di Messi, si registra un’importante defezione all’interno del reparto offensivo di Ronald Koeman: Sergio Aguero ha rimediato una lesione tendinea al gemello della gamba destra e sarà costretto a rimanere ai box per dieci settimane.

I catalani dovranno dunque fare a meno del loro ultimo acquisto estivo almeno fino a novembre, mese nel quale è previsto il graduale reintegro dell’ex Manchester City che, proprio ieri, aveva saltato il Trofeo Gamper vinto contro la Juventus.

OMNISPORT | 09-08-2021 13:17