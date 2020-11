Il Bayer con l'Inter: "Il Cile ci prende in giro"

Dopo il botta e risposta polemico tra Inter e Cile sulle condizioni di Alexis Sanchez, il Bayer Leverkusen si è schierato con i nerazzurri sulla questione, con le parole del direttore sportivo delle Aspirine Rudi Völler.

“Quello che fanno i cileni è molto fastidioso. I giocatori si stancano, la cosa va avanti da molto tempo. Non tengono conto dei club. Anche quando i giocatori non stanno bene, devono andare a giocare. Questo è un gran casino. Ti senti preso in giro”, ha detto alla Bild.

OMNISPORT | 13-11-2020 13:57