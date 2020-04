Il Belgio la chiude qui: Bruges campione

Il Club Bruges si laurea campione del Belgio: il consiglio d'amministrazione della Jupiler Pro League, il massimo campionato belga, ha deciso di chiudere qui il campionato ed assegnare il titolo nazionale alla squadra delle Fiandre.

La ratificazione arriverà nell'assemblea prevista tra due settimane, ma il provvedimento è ormai ufficiale. Il Bruges era primo in classifica con 15 punti di vantaggio sul Gent secondo, ad un turno dalla fine della stagione regolare: il torneo prevedeva poi un girone finale per l'assegnazione del titolo con le prime sei squadre in classifica. Tutto annullato a causa del Coronavirus.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 14:43