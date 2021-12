Il Bologna si sblocca, Sassuolo travolto nel derby

22-12-2021 19:22

Chiusura d’anno con il botto per il Bologna , che a Reggio Emilia domina il derby emiliano (0-3) contro il Sassuolo mettendosi alle spalle le tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Torino e Juventus salendo a quota 27 punti.

Per il Bologna è la seconda miglior prestazione nel girone d’andata dal 2002 a questa parte (28).

Il Sassuolo invece si ferma dopo sei risultati utili consecutivi, non segna per la prima volta dopo 14 gare consecutive e fallisce l’aggancio ai rossoblù restando a 24 punti, ma per i neroverdi il 2021 va comunque in archivio come l’anno solare con più punti di sempre, ben 60, frutto di 16 successi, 12 pareggi e 14 sconfitte.

Hanno deciso nel primo tempo i gol ravvicinati di Orsolini, al 35′ su gran lancio di Dominguez, e di Hickey da palla inattiva, che hanno spento l’ottimo inizio del Sassuolo, che ha colpito un palo in avvio con Scamacca e sfiorato la rete anche con Berardi.

Nella ripresa Sassuolo ancora in avanti a testa bassa e Bologna pericoloso in contropiede, ma la squadra di Dionisi si è spenta con il trascorrere dei minuti, nonostante l’ingresso di Raspadori per Boga.

Nei minuti di recupero della ripresa il tris di Federico Santander , al primo gol in stagione: il paraguaiano non segnaga in Serie A dall’ottobre 2019 contro il Cagliari.

Per Aaron Hickey si è trattato della quarta rete stagionale in campionato: solo Criscito con cinque ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei.

Lo scozzese è uno dei sette difensori dei maggiori cinque campionati europei con almeno quattro reti, ma l’unico nato dal 2000 in avanti.

