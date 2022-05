Il Bologna vince al Ferraris sul Genoa già in B, decide un gol di Barrow

21-05-2022 19:34

In una partita in cui nessuna delle due squadre aveva più niente da dire il Bologna vince fuori casa al Ferraris sul Genoa già retrocesso per 1-0. Dopo un’occasione per i ragazzi di Blessin con Portanova che impegna Bardi e due per quelli di Mihajlovic, un colpo di testa di De Silvestri parato da Semper e un altro grande intervento del portiere rossoblu su Raimondo, è decisivo il gol di Musa Barrow al 66’: carambola in area dei padroni di casa, il gambiano arriva sul pallone e insacca regalando la vittoria dopo due sconfitte consecutive ai felsinei, che nel finale vengono salvati dal palo colpito da Frendrup.

OMNISPORT